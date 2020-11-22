نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيموفيتش وبن ناصر على رأس قائمة ميلان ضد نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي بونيرا المدير الفني المؤقت لنادي ميلان قائمة فريقه لمباراة نابولي المقرر لها، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

ويقود بونيرا ميلان في مباراة اليوم بشكل استثنائي، بسبب إصابة المدرب ستيفانو بيولي ومساعده الأول جياكومو موريلي بفيروس كورونا.

قائمة ميلان ضد نابولي

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتاروسانو.

خط الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هيرنانديز - كايير - هيرنانديز.

خط الوسط: بن ناصر - تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ساليميكرس - تونالي.

خط الهجوم: كولومبو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.

وتحدد مباراة اليوم صدارة الدوري الإيطالي، حيث سيبتعد ميلان بالمقدمة إذا حقق الفوز، بينما سيلحق به نابولي في حالة الخسارة.