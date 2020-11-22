ثيم يطيح بديوكوفيتش وميدفيديف يفاجئ نادال

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي النمساوي دومينيك ثيم مع الروسي دانييل ميدفيديف في المباراة النهائية للبطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين في وقت لاحق اليوم الأحد.

وسجل ثيم فوزه رقم 300 في مسيرته بملاعب التنس بعد تغلبه على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 7 5/ و6 7/ (10 12/) و7 6/ (7 5/) مساء السبت، ليتأهل إلى نهائي البطولة الختامية للعام الثاني على التوالي.

كما حقق ميدفيديف المصنف الرابع للبطولة عودة مثيرة بعد خسارته للمجموعة الأولى وتأخره في المجموعة الثانية 4 5/ ليحقق فوزاً رائعاً هو الأول على الإسباني رافائيل نادال بنتيجة 3 6/ و/7 6 (7 4/) و3/6 في غياب الجماهير.

وأكد ميدفيديف أنه يتطلع للثأر من هزيمته أمام ثيم في المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة عندما نجح منافسه النمساوي في حصد أولى ألقابه في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وقال ميدفيديف: "دومينيك يلعب بشكل مذهل في الوقت الراهن".

وأضاف: "سبق وأن تدربت معه والمنافسة بيننا كانت قوية.. لعبنا بشكل رائع حقاً.. ستكون مباراة جيدة ونهائي جيد".

من جانبه كان بمقدور نادال أن يحسم الفوز بكل أريحية بعد فوزه في المجموعة الأولى واقترابه من حسم المجموعة الثانية بتقدمه 5-4 عقب تعويض تأخره 0-3 لكنه خسر إرساله ليفرض عليه ميدفيديف نقطة كسر التعادل.

وقال نادال: "عندما كانت النتيجة 5-4 لعب (ميدفيديف) بشكل جيد بينما لم أفعل أنا".

وأضاف: "لعبت مباراة سيئة وخسرت فرصة كبيرة، كل الإشادة له لقد لعب بشكل رائع وأتمنى له التوفيق".

وحسم ثيم المصنف الثالث على العالم المجموعة الأولى عبر كسر إرسال ديوكوفيتش قبل أن يفرض على منافسه الصربي نقطة كسر التعادل في المجموعة الثانية لكنه خسرها في النهاية.

ونجح ثيم بطل أمريكا المفتوحة في تحويل تأخره 0-4 في المجموعة الحاسمة إلى فوز مثير استغرق منه ساعتين و54 دقيقة.

واستضافت لندن البطولة الختامية في آخر 12 عاماً لكن البطولة ستنتقل إلى تورينو الإيطالية في 2021.

وقال ثيم: "المنافسة كانت متقاربة تماماً خلال المباراة.. أشعر بسعادة كبيرة بالتأهل، سأبذل قصارى جهدي من أجل التتويج باللقب".

من جانبه أوضح ديوكوفيتش في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "ما فعله بعدما كان متأخراً 0-4 في المجموعة الثالثة أمر لا يصدق".

وأضاف النجم الصربي: "لا أعتقد أنني لعبت بشكل سيء، أديت ضربات إرسالي بشكل جيد، كنت في مقعد القيادة وكنت قريباً للغاية من الفوز لكنه اقتنص الفوز مني".

وأشار ثيم: "إنها آخر مباراة في عام صعب على الجميع لذا سنقدم عرضاً رائعاً لكل من يشاهد".

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها ثيم مع ديوكوفيتش منذ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في فبراير (شباط) الماضي حينما توج النجم الصربي بلقبه الثامن في البطولة.