نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة المخضرمة مارتا بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إصابة مارتا، أفضل لاعبة في العالم 6 مرات، بكوفيد-19 أمس السبت.

وخرجت مارتا (34 عاماً) من تشكيلة منتخب البرازيل للسيدات قبل خوض مباراتين وديتين على أرضه أمام الإكوادور في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) وأول ديسمبر (كانون الأول).

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن أي تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية لمارتا لكنه قال إن ناديها أورلاندو برايد الأمريكي أبدى استعداده لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

ومارتا هي أول لاعبة تسجل في 5 بطولات لكأس العالم وتملك الرقم القياسي في إجمالي الأهداف فيها برصيد 17 هدفاً.

وستنضم المدافعة كاميلا سيلفا (19 عاماً) بدلاً من مارتا في تشكيلة البرازيل.