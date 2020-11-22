نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتا يتعاقد مع المدرب الصربي فيرميزوفيتش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي حتا الإماراتي لكرة القدم رسمياً تعاقده مع المدرب الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش.

وتولى فيرميزوفيتش منصب المدير الفني لحتا خلفاً للمدرب اليوناني كريستوس كونتيس، ومن المقرر أن يشرف على تدريبات الفريق بدءاً من اليوم الأحد.

وسبق لفيرميزوفيتش تدريب فرق سبارتاك السلوفاكي، وكل من أورلاندو بايرتس وكايزر شيفز (جنوب أفريقيا) وبارتيزان الصربي وبودغوريتشا المنافس بدوري الجبل الأسود.

وجاءت إقالة كونتيس بعد سلسة النتائج السلبية لحتا بكأس الخليج العربي ومسابقة الدوري حيث يتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة من خمس هزائم وتعادل وحيد.

وبات كونتيس رابع مدرب يتعرض للإقالة بعد مرور 6 جولات فقط من عمر دوري الخليج العربي بعد رحيل لاورينو ريجيكامب عن الوصل ورحيل الهولندي مارك فوتا عن تدريب الوحدة بجانب رحيل الإسباني كانيدو عن خورفكان.