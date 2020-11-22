وش السعد على الأهلي والزمالك.. 7 معلومات عن «رضوان جيد» حكم نهائي دوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية، مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والزمالك، الجمعة المقبلة،في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون نهائي القرن أو نهائي الأحلام كما يطلق عليه البعض، المباراة الأهم في تاريخ القطبين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في نهائي أقوى مسابقة في القارة السمراء من قبل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

ووفقا للإعلامي أحمد شوبير وتقارير مغربية أيضا فإن الحكم المغربي رضوان جيد،هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز 7 معلومات عن الحكم المغربي رضوان جيد:

1- رضوان جيد هو من مواليد 9 أبريل بمدينة أغادير المغربية. 2- امتهن رضوان جيد مهنة المحاماة في المغرب. 3- حصل رضوان جيد على الشارة الدولية في 2009، وكان أصغر حكم مغربي وقتها. 4- يعد رضوان جيد، واحدًا من أبرز حكم المغرب في الفترة الأخيرة، وأدار العديد من التدريبات بين الوداد والرجاء. 5- شارك رضوان جيد في آخر نسختين، من بطولة كأس الأمم الإفريقية، 2017 و 2019.

6- أدار رضوان جيد 4 مباريات للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، الأولي كانت أمام جانرز هراري الزيمبابوي في إياب دور الـ 32 موسم 2010، وانتهت بفوز الأهلي 2-0، والثانية كانت أمام بيدفيست الجنوب أفريقي في ذهاب دور الـ 32 موسم 2017 وأنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، بينما الثالثة كانت في 2018 أمام كامبالا سيتي في ختام دور المجموعات وانتهت بفوز الأهلي 4 - 1، أما المباراة الأخيرة فكانت أمام الهلال السوداني هذا الموسم في ختام دور المجموعات أيضا، وانتهت بفوز الأهلي 2 -1.

7- أدار رضوان جيد مباراة واحدة للزمالك كانت أمام الترجي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 - 1.