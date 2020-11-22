كهربا يغيب عن معسكر الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

كان هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف "عبد الحفيظ"، أن الفريق سيخوض مرانه اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلى أعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.

واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط على غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتى ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.

ويعقد النادي الأهلي جمعية عمومية غدا الإثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.

واطمأن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وانتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء.