كهربا يغيب عن معسكر الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يغيب محمود كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي عن معسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، واستمرار خضوعه للعزل الطبي واتباعه للبروتوكول العلاجي لمواجهة فيروس كورونا.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداءً من اليوم الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء يوم 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.
كان هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة يوم الجمعة المقبل.
وأضاف "عبد الحفيظ"، أن الفريق سيخوض مرانه اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.
ووجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي رسالة واضحة إلى أعضاء إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بضرورة غلق جميع الملفات والتركيز فقط في مسابقة كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا حيث الموقعة الهامة أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.
واتفق الخطيب مع أعضاء لجنة التخطيط على غلق جميع ملفات التفاوض للاعبي الفريق الأول سواء الإعارة أو البيع أو التعاقدات الجديدة حتى ما بعد موقعة الجمعة التي تعد هي النقطة المحورية الفاصلة داخل قلعة الجزيرة حاليًا.
ويعقد النادي الأهلي جمعية عمومية غدا الإثنين، لكن لا حديث داخل الأهلي يعلو عن مباراة القرن أمام الزمالك في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وحذر الخطيب كل أعضاء مجلس مجلسه والإدارة والجهاز الفني واللاعبين من التطرق لأي أمور بهدف زيادة معدلات التركيز لدي اللاعبين والفريق في تلك المباراة التي تعد الأهم في تلك الفترة بهدف حصد اللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013.
واطمأن محمود الخطيب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عن موقف اللاعبين المصابين وذلك بعد وصول أليو ديانج وعلي معلول وجيرالدو من بلادهم، وانتظام الرباعي الدولي في التدريبات الحمراء.
علي جانب آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك قبل اللقاء المرتقب بينهما علي ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف شوبير خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: الأهلى سيخوض نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وعمرو السولية وأليو يانج وقفشة وأجاي وحسين الشحات ومروان محسن، مما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة أبو قير للأسمدة سوى الشناوى وياسر إبراهيم فقط من بداية المباراة".
بينما يخوض الزمالك نهائى أفريقيا بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمود الونش وعبد الله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى وزيزو ومصطفى محمد، ما يؤكد أنه لم يشارك فى مباراة نادى مصر سوى محمود علاء وعبد الله جمعة ومصطفى محمد فقط."
ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.
ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا دوري الأبطال.
وقبل أيام من المباراة، سنستعرض أبرز التفاصيل الخاصة بـ رقم 7 بين فريقي الأهلي والزمالك في المباريات التي جمعت الفريقين على مر التاريخ.
7 هو أكبر عدد من الأهداف التي سجلتها مباريات القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، لم تُسجل مرة بل مرتين، وكان النادي الأهلي هو المنتصر في هاتين المباراتين.
واستطاع النادي الأهلي، تحقيق انتصار تاريخي على نادي الزمالك بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري، وذلك في السادس عشر من شهر مايو لعام 2002.
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