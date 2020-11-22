محمد شريف لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وكتب شريف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "الحمد لله positive covide – 19

كان نادي بيراميدز أعلن عن إصابة علي جبر مدافع الفريق بفيروس كورونا.

وأكد مسئولو بيراميدز أن على جبر لم يخالط لاعبى الفريق منذ عودته من معسكر المنتخب الوطنى الخاص بمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله ومنعه من خوض تدريبات الفريق.

ويخضع علي جبر، للعزل الطبي وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، ثم يخضع لمسحة طبية جديدة في المرحلة المقبلة.

كان بيراميدز، أعلن تعافي لاعب الوسط نبيل عماد دونجا من الفيروس.

وقرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اصطحاب لاعبيه في معسكر مغلق مساء اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن يكون تدريباته بملعبه ( الأهلي والسلام). واستقر موسيماني علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين، والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية، والسبب الثالث هو الابتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذه»، والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا، والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الاختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة. وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار الدخول في معسكر مبكر جاء لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم، وقال أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال. وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر. أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه غدا الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال. وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ضمن منافسات دور ‏الثمانية في بطولة كأس مصر. سجل وليد سليمان هدفي الأهلي في الدقيقتين ١٥ و٢٦، فيما سجل كيرفالا هدف أبو قير. بهذا الفوز يضرب الأهلي موعدًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الجمعة المقبل، الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري 2020، على ستاد القاهرة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويواجه نادي الزمالك في الوقت الحالي، نظيره نادي مصر، في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز منهما في دور نصف النهائي، فريق طلائع الجيش الذي أقصى فريق بيراميدز سلفًا.

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