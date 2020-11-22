نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يطالب نجمه بصرف النظر عن عرض براميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي من نجم الفريق أحمد الشيخ تأجيل الحديث عن عرض براميدز لحين حسم مجلس إدارة القلعة الحمراء موقفه والتركيز مع الأهلي فى الفترة المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية أن سيد عبد الحفيظ طالب الشيخ بعدم التفكير فى خطوة الرحيل عن الأهلي ووضع كل تركيزه فى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك والمقرر لها الجمعة المقبلة بالإضافة إلى لقاء اليوم في كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة.

وتسيطر حالة من الغضب الشديد على مجلس إدارة الأهلي بعد التأكد من توقيع الشيخ لبراميدز مقابل حصوله على 12 مليون جنيه.

وطالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلي مجلس إدارة المارد الأحمر برحيل أحمد الشيخ عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة بسبب عدم احتياجه لخدماته.