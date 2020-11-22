الرياضة

فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن ناديه يسعى للحصول على خدمات إثنين من لاعبي القلعة الحمراء.

وفي تصريحات إذاعية قال فرج عامر: " نتفاوض حالياً مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان لكن إدارة القلعة الحمراء أجلت المفاوضات إلى ما بعد نهائي أفريقيا".

وأضاف: " نرغب أيضاً في الحصول على خدمات محمد عبد المنعم خلال الموسم الجديد بعد الصفقات المميزة التي حصلنا عليها مثل أطهر الطاهر ومحمد أشرف وعبد الكبير الوادي".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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