نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر: سموحة يستهدف ضم ثنائي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أن ناديه يسعى للحصول على خدمات إثنين من لاعبي القلعة الحمراء.

وفي تصريحات إذاعية قال فرج عامر: " نتفاوض حالياً مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات أحمد ياسر ريان لكن إدارة القلعة الحمراء أجلت المفاوضات إلى ما بعد نهائي أفريقيا".

وأضاف: " نرغب أيضاً في الحصول على خدمات محمد عبد المنعم خلال الموسم الجديد بعد الصفقات المميزة التي حصلنا عليها مثل أطهر الطاهر ومحمد أشرف وعبد الكبير الوادي".