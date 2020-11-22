نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مصير ثلاثي الزمالك عقب النهائي الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجّل البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، حسم مصير ثلاثي الفريق، عقب النهائي المنتظر ضد الأهلي.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي مساء الجمعة 27 نوفمبر، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مصادر صحفية، أن باتشيكو أجل حسم مصير الثلاثي، عمر السعيد ومحمد حسن ومصطفى فتحي، لما بعد مباراة الأهلي.

وأوضحت، أن باتشيكو اتخذ هذا القرار بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة للصفقات الجديدة للفريق.

ولفتت، أن باتشيكو ينتظر معرفة اللاعبين الصاعدين، الذي سيعتمد عليهم خلال الفترة القادمة.