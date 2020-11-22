بعد تعافيه من كورونا.. حازم إمام يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي بنهائي دوري الأبطال

أكد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك على جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.
وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا وخضع لمسحتين مؤخرا وثبت سلبية حالته.
وأضاف اللاعب أنه سيشارك في تدريبات الفريق بصورة طبيعية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، مشيرا إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني للفريق.
وطالب البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي مصر في دور الثمانية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي، وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة .
ويستعد الفريق للقاء الأهلي المرتقب في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل، وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من غدا الاثنين من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.
وأكد المدير الفني للاعبين أنهم مطالبين بالتركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد بجدية لمباراة الأهلي المرتقبة من أجل التتويج باللقب القاري، وشدد على أن الفترة الحالية مهمة جدا من أجل تحقيق الهدف المطلوب.
وأعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق التي تعرض لها قبل انطلاق مباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر أمس
وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل.
وكان الجهاز الفني للزمالك دفع بمصطفى محمد في التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة بدلا من محمد أوناجم بعدما تعرض اللاعب للإصابة اثناء عمليات الإحماء.
جدير بالذكر أن الفائز من الزمالك ونادي مصر سيواجه فريق طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
الزمالك يخضع لمسحة كورونا غدًا
ويخضع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الأهلي.
ويصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء معسكر المنتخب المغربي وخوضه مباراتين بتصفيات أمم إفريقيا المقررة إقامتها في الكاميرون 2022.
ومن المقرر أن ينضم بن شرقي إلى معسكر الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.
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