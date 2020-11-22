رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد مع محمود السيد لاعب المقاولون العرب موسمين

يواصل نادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

ونجح البنك الأهلي في الحصول على توقيع محمود السيد لاعب المقاولون العرب رسميا في واحدة من الصفقات القوية.

ووقع محمود السيد للبنك الأهلي لمدة موسمين رسميا وتم توقيع العقود في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي ومحمد الزيات وكيل اللاعب وصلاح سالم.

ويمتلك محمود السيد يمتلك إمكانيات كبيرة وخبرات جيدة وبدا مسيرته مع الكرة من صفوف ناشئين نادي النصر كما لعب الفريق الأول وانتقل منه لنادي للجونة بالدوري الممتاز كما لعب لسموحة والمقاولون العرب.

ودخل فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة محمد يوسف المدير الفني معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية لمدة أسبوعين بداية من السبت الماضي وحتى أوائل شهر ديسمبر المقبل. ويخوض البنك الأهلي خلال ذلك المعسكر 5 مباريات ودية للوقوف بشكل عملي وواقعي على مستوى اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية قبل بداية الموسم بشكل رسمي. ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها. ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الانسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز واللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا. ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار. وفي وقت سابق اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة. وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي. ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار. وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة. وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولي النادي العراقي. وصعد فريق البنك الأهلى لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه بعد تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بترول أسيوط رافعا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول للمجموعة الأولى،فى الوقت الذى فاز فيه بنى سويف بهدفين نظيفين ليرفع رصيده لنفس الرصيد 44 ليصعد البنك الأهلى عن طريق المواجهات المباشرة التي كانت لصالحه بعد فوز بني سويف في الدور الأول بهدف نظيف بينما فاز البنك الاهلى بهدفين في الدور الثانى في الوقت الذى تعادل فيه الألومنيوم خارج ملعبه أمام سوهاج سلبيًا ورفع رصيده إلى 43 نقطة فى المركز الثالث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. البنك الأهلي يتعاقد مع محمود السيد لاعب المقاولون العرب موسمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.