وزير الرياضة: كل الدعم لـ كريم درويش في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديم كل الدعم، والمساندة لبطل العالم كريم درويش في الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش؛ لتمثيل مصر على المستوى الدولي في اللعبة التي يتربع على عرشها لاعبو مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وكريم درويش بطل العالم الأسبق في الإسكواش؛ لاستعراض استعدادات اللاعب لخوض انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش على منصب نائب الرئيس، والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لبطل مصر كريم دوريش، في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش، مشيدًا بالخبرات الإدارية التي يتمتع بها، وقدرته على المنافسة في الانتخابات، وتحقيق الفوز بها.

كما بحث اللقاء استعدادات الاتحاد المصري للإسكواش للبطولات الدولية المقبلة، والخطط التدريبية المخصصة للاعبين، إضافة إلى استعراض رؤية الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد في التوسع في نشر رياضة الإسكواش على مستوى جميع المحافظات، واكتشاف الموهوبين في إطار الحفاظ على صدارة مصر العالمية في تلك اللعبة.

وفي سياق آخر قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه ولأول مرة يكون نهائي دوري أبطال افريقيا بين فريقين مصريين، مشيرا إلى أن المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك ستتم في موعدها 27 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة.

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إن سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن حضور الجماهير لنهائي كأس أفريقيا، معلقا "هذه المباراة مهمة جدا لينا بعد سلسلة عظيمة من النجاح في كرة القدم".

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أطلقت شعار "لا للتعصب مصر أولا" بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورسالتنا لجميع الجماهير المصرية أن لا يكون هناك عصبية في يوم المباراة ويكون يوم كروي ممتع لجميع الأطراف.