تشكيل روما لمواجهة بارما في الدوري الإيطالي

أعلن باولو فونيسكا المدير الفني لفريق روما تشكيلته لمواجهة منافسه بارما على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

ويتواجد فريق روما في المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط.

وتقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها روما ضد بارما، ونابولي ضد ميلان:

روما ضد بارما:

ويستضيف فريق روما نظيره بارما في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الأولمبيكو.

ويدخل روما مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مطاردة، إيه سي ميلان على صدارة الكالتشيو.

أمام فريق بارما فيطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، للاقتراب خطوة من منتصف الجدول.

وأنتهت آخر 3 مباريات لفريق بارما في مسابقة الدوري الإيطالي بالتعادل، حيث تعادل الفريق مع سبيزيا 2 - 2، ومع إنتر ميلان 2 - 2، ومع فيورنتينا 0 - 0.

نابولي ضد ميلان:

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره نابولي، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب سان باولو.

ويسعى فريق ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وتأمين صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح نابولي بقيادة جينارو جاتوزو في انتزاع الثلاث نقاط من الروسونيري، لتقاسم الصدارة معه.

كان ميلان تعادل مع فيرونا 2 - 2، في الجولة الماضية، بينما تفوق نابولي على بولونيا بهدف دون رد.

وفشل نابولي في تحقيق الانتصار على ميلان في آخر 4 مباريات بمختلف المسابقات، حيث تفوق الروسونيري في مباراة وكان التعادل حاضر في ثلاث مباريات.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، بينما ستواجد نابولي في المركز الرابع بـ 14 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.