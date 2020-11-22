الدوري الإيطالي.. أشرف حكيمي ولوكاكو يقودان إنتر ميلان أمام تورينو

أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة تورينو، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: أشرف حكيمي - رانوكيا - باستوني - أبروزيو.

خط الوسط: جالارديني - أشلي يونج، فيدال - باريلا.

خط الهجوم: سانشيز - لوكاكو.

ويأمل إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الكالتشيو. وفشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل أمام أتلانتا بارما 2- 2 ، وأمام أتلانتا 1 - 1. على الجانب الآخر يسعى تورينو لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفاعي، للابتعاد خطوة، عن مراكز الهبوط. ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد تورينو في المركز الت 17 بـ 5 نقاط.

وتقام اليوم أيضا العديد من المباريات الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي، أبرزها روما ضد بارما، ونابولي ضد ميلان:

روما ضد بارما:

ستضيف فريق روما نظيره بارما في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الأولمبيكو. ويدخل روما مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز، من أجل مطاردة، إيه سي ميلان على صدارة الكالتشيو. أمام فريق بارما فيطمح في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، للاقتراب خطوة من منتصف الجدول. وأنتهت آخر 3 مباريات لفريق بارما في مسابقة الدوري الإيطالي بالتعادل، حيث تعادل الفريق مع سبيزيا 2 - 2، ومع إنتر ميلان 2 - 2، ومع فيورنتينا 0 - 0. ويتواجد فريق إنتر روما في المركز الخامس، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد بارما في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط.

نابولي ضد ميلان: