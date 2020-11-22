بعد إصابته بكورونا.. عبد الله جمعة يدعو لشقيقه بالشفاء العاجل: اللهم اشفِ أخي

كتب عبد الله جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" رسالة لشقيقه صالح جمعة، يدعو له فيها بالشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونشر عبد الله جمعه صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا : "اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم..بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته".

وأضاف:"اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ.. كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم".

وأعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة لاعب الأهلى، ‏إيجابية إصابته بفيروس كورنا، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجى وفقا للبروتوكول الطبى الخاص بوزارة الصحة.‏

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، قبل إقامة مباراة أبوقير للأسمدة ‏التى انتهت بفوز الاهلي أمس بهدفين مقابل هدف،فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

‏ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏

وكان الأهلى قد أعلن أمس إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا.

يذكر أن الأهلي يستعد أيضا لمواجهة الزمالك المرتقبة يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب إستاد القاهرة.

أٌصيب محمد شريف، لاعب النادى الأهلى والذى انتهت إعارته لنادى إنبى، بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الرياضيين الذين أصيبوا بهذا الفيروس فى الموجة الثانية له.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 " وتفاعل المتابعين للاعب مع المنشور داعين له بالشفاء العاجل.

وتألق محمد شريف مع إنبى هذا الموسم وكان هدافا مميزا ما جعل الفريق البترولى يتقدم بعرض رسمى إلى الأهلي لتجديد إعارته، فى الوقت الذى ترددت فيه أنباء عن توقيعه لفريق بيراميدز، لكن اللاعب خرج ونفى كل هذا مؤكدا ولاءه للقلعة الحمراء.

ونجح محمد شريف فى تسجيل 14 هدفًا مع إنبى فى الموسم الجارى، جعلوه منافسًا قويًا على لقب هداف الدورى الذى خطفه عبد الله السعيد برصيد 17 هدف، بالإضافة إلى التحاقه بمنتخب مصر ليسجل أول أهدافه لدولية مع الفراعنة فى شباك توجو بذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.