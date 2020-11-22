الهلال ضد النصر .. موعد ديربي الرياض والقنوات الناقلة لـ قمة الدوري السعودي

بدأ العد التنازلي لمباراة الهلال ضد النصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2020-2021.
ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، بينما النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط.
ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة:.
تقام المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة و 15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، غدا الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي.
ومن المقرر، نقل المباراة على القناة الرياضية إتش دي 1، وهي الناقل الحصري للمسابقة المحلية، للعام الثاني على التوالي، وبأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.
ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الهلال كالتالي:.
حراسة المرمى: الجدعاني
خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك
خط الارتكاز: كويلار، سلمان الفرج
خط الوسط: سالم الدوسري، جيوفينكو، كاريلو
خط الهجوم: جوميز
بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي النصر كالتالي:.
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: كيم جيم، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام
خط الارتكاز: بيتروس، عبد المجيد الصليهم
خط الوسط: خالد الغنام، بيتي مارتينيز، نور الدين أمرابط
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله
تاريخ مواجهات الهلال والنصر
التقى الفريقان، 24 مرة في دوري المحترفين، حقق الهلال الفوز في 12 مرة، مقابل 7 للنصر، وفرض التعادل المواجهة خلال 5 لقاءات.
وسجل الهلال 44 هدفًا في مرمى النصر خلال هذه المواجهات، في الوقت التي اهتزت فيه شباك الزعيم بـ 29 هدف.
وكان تقرير بريطاني قد أكد، أن خوان ماتا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تلقى عرضا مؤخرا، للانضمام إلى الدوري السعودي.
وذكرت صحيفة " ديلي إكسبريس" البريطانية، أن خوان ماتا تلقى عرضا للانضمام إلى الدوري السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأضافت الصحيفة، أن خوان ماتا سيحصل على 15 مليون دولار سنويا، حال إتمام صفقة انتقاله.
وتابعت الصحيفة، أن النادي السعودي لم يبدأ المفاوضات مع مانشستر يونايتد حتى الآن، بشأن التعاقد مع خوان ماتا.
ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن اسم النادي السعودي، الذي يرغب في ضم ماتا من الشياطين الحمر.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ خوان ماتا 9.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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