باتشيكو يطالب لاعبي الزمالك بغلق ملف الكأس والتركيز على نهائي دوري الأبطال

طالب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي مصر في دور الثمانية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.

يأتي ذلك في إطار استعداد الفريق للقاء الأهلي المرتقب يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي، وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة .

ويستعد الفريق للقاء الأهلي المرتقب في إياب نهائي دوري ابطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل، وفضل المدير الفني الانتظام في معسكر مبكر ابتداء من غد الاثنين من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين في الفترة الحالية.

وأكد المدير الفني للاعبين أنهم مطالبون بالتركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد بجدية لمباراة الأهلي المرتقبة من أجل التتويج باللقب القاري، وشدد على أن الفترة الحالية مهمة جدا من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته خلال معسكره المغلق على ملاعب نادي ايروسبورت القريبة من فندق إقامة الفريق الأبيض استعدادا للقاء.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق خاض آخر مران بشكل عادي ولكنه كان يشتكي من شد خفيف، موضحا أنه بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق تم عمل اختبار له وفضلنا إراحته وعدم المجازفة به أمام نادي مصر بكأس مصر.

أضاف أسامة أنه بالنسبة لحازم إمام مدافع الفريق فقد خضع لمسحتين طبيتين وظهرت النتيجة سلبية وخضع لمجموعة من الفحوصات التي اثبتت سلامته وسيكون متواجدا في معسكر الفريق القادم بشكل طبيعي.

أشار طبيب الزمالك إلى أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لن ينضم إلى التدريبات الجماعية إلا بعد تعافيه بشكل كامل وهذا لم يحدث حتى الآن، لذلك لن يكون موجودا في مباراة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعن عمر السعيد مهاجم الزمالك فقد أوضح محمد أسامة، أنه يواصل برنامجه التأهيلي الموضوع له بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو الآن في المرحلة التأهيلية الأخيرة وسيكون حاضرا خلال الفترة المقبلة.

وشدد أسامة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية، حيث أوضح أنه لابد من عبور هذا الأسبوع بدون أي إصابات، لذا فالجهاز الطبي يراعي كل هذه الأمور.

واختتم طبيب الزمالك تصريحاته: "راعينا كل الإجراءات الاحترازية والطبية في معسكر الفريق، وتم الاتفاق مع شيف خاص للتواجد معنا في المعسكر، بالإضافة إلى حجز النادي لدور كامل في فندق الإقامة لعدم الاختلاط بين اللاعبين وأي أشخاص في الفندق".

وحقق الزمالك فوزا مثيرا على نادي مصر بهدفين لهدف بربع نهائي كأس مصر ليتأهل لنصف نهائي البطولة.