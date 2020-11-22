نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملف الأسود لـ"إمام عاشور" أحدث أعضاء مدرسة المشاغبين الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات إمام عاشور لاعب الزمالك أحدث المنضمين لـ"مدرسة المشاغبين" في الكرة المصرية، وذلك بعدما تسبب في العديد من الأزمات والمشاكل منذ انضمامه لصفوف القلعة البيضاء العام الماضي، آخرها قيامه بـ"البصق" على أحد لاعبي نادي مصر في مباراة الفريقين أمس السبت، في دور الثمانية بكأس مصر.

انضم إمام عاشور إلى النادي الزمالك في صيف 2019 قادمًا من نادي غزل المحلة، وخاض مع الفريق الأبيض 17 مباراة بمختلف البطولات، سجل هدفين وصنع هدف وحصل على بطاقتين صفراء، وكان اللاعب دائم إثارة المشاكل خلال مشاركته في المباريات مع الفريق الأبيض.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز أزمات إمام عاشور خلال مشواره مع الزمالك:-

- "شلوت" وليد سليمان وإيقاف 10 مباريات:

من أبرز أزمات إمام عاشور اعتدائه بالضرب على وليد سليمان لاعب النادي الأهلي وضربه بـ"الشلوت" خلال مباراة السوبر المصري، مما تسبب في اشتباكات عنيفة بين لاعبي القطبين خلال اللقاء، وتم معاقبة لاعب الأبيض بالإيقاف لنهاية الموسم قبل تخفيف العقوبة لـ10 مباريات.

- تورط "عاشور" في قضية شيكات بدون رصيد:

إمام عاشور لاعب الزمالك تورط في قضية شيكات بدون رصيد خلال انتقاله من غزل المحلة إلى القلعة البيضاء، حيث وقع اللاعب 3 شيكات لناديه السابق بقيمة 1.5 مليون جنيه باق قيمة بيعه للزمالك، وتم رفع دعوى قضائية ضده وصدر حكم بحبسه 3 سنوات، وتدخل مسئولي القلعة البيضاء ونجحوا في إنهاء الأزمة.

- خناقة إمام عاشور مع لاعبي المصري البورسعيدي:

تسبب إمام عاشور في اشتباكات بين لاعبي الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز بالموسم المنقضي وذلك بعدما استفز لاعبي المصري حيث قاله لهم "مبروك عليكم الدرجة الثانية"، وحدثت خناقة بين لاعبي الفريقين عقب المباراة، وتم إيقاف اللاعب لمدة مباراة وحيدة وتغريمه 50 ألف جنيه.

- بصق وتصرف متهور في لقاء الزمالك ونادي مصر:

قام إمام عاشور بالبصق على لاعب نادي مصر خلال مباراة الفريقين أمس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، كما تدخل على اللاعب بشكل عنيف كاد أن يتسبب في إصابة خطيرة له مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الزمالك وتنتظره عقوبة قاسية من اتحاد الكرة.