نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لموقعة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نادي إتتر ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة تورينو اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقرر كونتي الدفع بالدولي التشيلي أليكسيس سانشيز كمهاجم ثاني إلى جوار لوكاكو وإبقاء لاوتارو مارتينيز على مقاعد البدلاء بجانب إريكسن.

وجاءت تشكيلة النيراتزوري على النحو التالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دي أمبروزيو، رانوكيا، باستوني، حكيمي.

خط الوسط : جاليارديني، فيدال، يونج، باريلا

خط الهجوم : لوكاكو وسانشيز.

فيما جاءت تشكيلة فريق نادي تورينو كالآتي :-

حراسة المرمى : سيريجو.

خط الدفاع : بريمير، ليانكو، نكولو، سينجو.

خط الوسط : ميتي، رينكون، لينيتي، أنسالدي، فيردي.

خط الهجوم بيلوتي.