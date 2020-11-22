نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك على بعد خطوة من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو بيراميدز من حسم صفقة مصطفى فتحي، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي المقبل داخل مصر.

دخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات قوية، خلال الساعات القليلة الماضية مع مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل بيراميدز أن هناك رغبة قوية من إدارة السماوي في ضم مصطفى فتحي، في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية مع الزمالك.

وأوضح المصدر أن مصطفى فتحي رحب بالرحيل إلى بيراميدز، في ظل مشاركة أحمد السيد زيزو في مركزه بصفة أساسية في تشكيل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض لمواجهة نهائي القرن أمام الأهلي مساء الجمعة المُقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا.