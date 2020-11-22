رايولا يشيد بقدرات إبراهيموفيتش

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مينو رايولا، وكيل زلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان الإيطالي، عن القدرات الرائعة التي يمتلكها النجم السويدي.

وقال رايولا في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "أحيانا أضع نفسي فوق إبرا أثناء قيامه بتدريبات الضغط، لكنه يستمر في الانحناءات، وأنت تعرف أنني لست خفيفًا".

وتابع: "سيظل يلعب ويمكنه الاستمرار في كرة القدم حتى 50 عامًا، أو على الأقل حتى يغادر الملعب على نقالة، لكنه يريد اللعب فقط في أعلى المستويات، وفي الوقت الحالي يمكنه الاستمرار. لقد قام بإحياء ميلان، إنه يمثل 90% من قوة الفريق".