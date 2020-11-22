نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاولون العرب يضم لاعب الزمالك السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب في الحصول على خدمات واحد من أبرز نجوم الدوري المصري الممتاز والذي كان ينشط في نادي الزمالك سابقاً.

وعلم الفجر الرياضي أن المقاولون حصل على توقيع أحمد مجدي نجم الجونة السابق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك لمدة ثلاثة أعوام.

وجاء توقيع المقاولون مع مجدي بعد موافقة الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس الذي وافق على ضم اللاعب الذي يجيد اللاعب في أكثر من مركز سواء في خط الوسط أو تحت رأس الحربة.