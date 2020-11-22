نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أياكس يكتسح هيراكليس بخماسية في الدوري الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق نادي أياكس أمستردام الهولندي مسلسل نتائجة الإيجابية وحقق فوز كاسح على فريق هيراكليس ألميلو بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

أنهى أياكس الشوط الأول، لصالحه بثلاثية، سجلها لاسينا تراوري، وديفيد ناريس، وزكريا لبيض، في (ق 6، 29، 36)، وبالشوط الثاني، أضاف دوشان تاديتش، وزكريا لبيض هدفين آخرين في (ق 58، 77).

بهذا الفوز رفع أياكس رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والعشرين في المركز الأول بفارق نقطتين عن فيتيسه آرنهيم ليحقق بذلك الفوز الخامس على التوالي والثامن له في البطولة وتجمد رصيد هيراكليس ألميلو عند 8 نقاط في المركز 11.