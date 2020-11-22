الأهلي يقترب من الإعلان عن صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بات النادي الأهلي قريب من الإعلان عن صفقة جديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

يأتي ذلك بعدما اقترب من حسم صفقة ضم أحمد رمضان بيكهام، قادمًا من وادي دجلة، لمدة 5 سنوات خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن المفاوضات بين إدارة الأهلى، ونادى وادى دجلة في الرمق الأخير، حيث اتفق الطرفان على كافة التفاصيل.

واتفق الناديان على أن يحصل فريق وادى دجلة على 12 مليون جنيه نظير انتقال اللاعب إلى الأهلى على قسطين، بعد رفض إدارة وادى دجلة الحصول على قيمة الصفقة على 3 أقساط.

وأبدى الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بالحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام فى ظل قدرة اللاعب على المشاركة فى أكثر من مركز سواء فى الظهير الأيمن أو المساك أو خط الوسط المدافع.