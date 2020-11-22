مستشفى برشلونة.. إصابة عثمان ديمبلي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد

أكد تقرير صحفي أن عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة، تعرض لإصابة في الكتف، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن عثمان ديمبلي يعاني من إلتواء في الكتف، بعد سقوطه في إحدى التدخلات، خلال مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة، أن رغم استكمال عثمان ديمبلي للمباراة، إلا أنه اللاعب كان يضع يده على كتفه مرارا وتكرارا بسبب الألم.

يذكر أن برشلونة أعلن منذ قليل إصابة سيرجي روبيرتو بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن، وسوف يغيب عن الفريق لمدة شهرين، وإصابة بيكيه بالتواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي الداخلي وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي.

وفاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني. غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين. وفي الدقيقة 48، أحرز كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر. وقال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عقب المباراة، إن لاعبيه يمنحونه "الحماس والرغبة لتحقيق إنجازات مهمة هذا الموسم"، مشيرا إلى أنهم يفكرون في "كل مباراة على حدة". وفي ظهوره بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب واندا ميتروبوليتانو، أكد: "الفريق يمر بحالة طيبة جدا، وهذا يمنحنا الأمل والطموح لمواصلة العمل، والبحث عما نريد". وواصل مدرب أتلتيكو مدريد: "عندما يكون هناك توافق بين الفكرة والتنفيذ، يخرج الشيء الأجمل، وهو أن الكل يعمل لصالح الفريق. نحتاج لمواصلة تلاحم هذه القوة للاستمرار في المنافسة". ولا يرى المدرب الأرجنتيني أي تشابه مع الفريق الذي توج بلقب الليجا في موسم (2013-2014)، في الوقت الذي شدد فيه على أن الفريق ما زال لديه الأفضل ليقدمه. وحول أن هذا هو الانتصار الأول له على البرسا في الليجا، قال: "نعم، كنا قريبين في المباريات الأخيرة من تحقيق الفوز أمام برشلونة، واليوم نجحنا في تحقيق هذا الأمر. هذا لن يغير أي شيء مما نبحث عنه". وعن الفريق الكتالوني، أكد أنه كان قريبا للغاية من أفضل مستوياته في مباراة اليوم. وحقق "الروخي بلانكوس" أكثر من فائدة بهذا الفوز، حيث إنهم حافظوا به على سلسلة انتصاراتهم في الليجا للمباراة الخامسة على التوالي. كما أن الفوز هو الأول لدييجو سيميوني على الكتيبة الكتالونية في الليجا، منذ جلوسه على مقعد المدير الفني للأتلتي في ديسمبر 2011.

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