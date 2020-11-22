إيفرتون يهزم فولهام 3 - 2 في مباراة مثيرة بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق إيفرتون فوزا صعبا على نظيره فولهام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفرتون التسجيل مبكرا عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة الأولى، لينجح بعدها بوبي ريد في إدراك التعادل لصالح فولهام في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 29 وضع كالفيرت إيفرتون في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعزز عبدالله دوكوري تقدم التوفيز بهدف ثالث في الدقيقة 35.

ونجح فولهام في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، عن طريق روبن تشيك، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، شيفيلد يونايتد مع وست هام، ليدز يونايتد مع آرسنال، ليفربول مع ليستر سيتي.