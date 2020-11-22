أخبار الرياضة.. إصابة مهاجم الأهلي بفيروس كورونا.. وإمام عاشور يواجه عقوبة الإيقاف 4 مباريات

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :

أعلن محمد شريف لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

تغلب فريق الزمالك على اف سي مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت فى إطار ربع نهائي كأس مصر أمس السبت على ملعب استاد السويس الجديد ليتأهل إلى نصف نهائى كأس مصر ويواجه طلائع الجيش.

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلزام إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلًا من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى بعد إعداد تقرير بالرأى القانونى فيها من قبل هيئة مفوضى الدولة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ضم رباعي الفريق غير المقيد بالقائمة الإفريقية وهم؛ «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا المحدد له مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اصطحاب لاعبيه في معسكر مغلق مساء اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن يكون تدريباته بملعبه ( الأهلي والسلام).

أكد حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك على جاهزيته للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

يغيب محمود كهربا لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي عن معسكر الفريق استعدادًا لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، واستمرار خضوعه للعزل الطبي واتباعه للبروتوكول العلاجي لمواجهة فيروس كورونا.

أصيب سيف سمير لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية.

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا بشأن الإصابة التي تعرض لها جيرارد بيكيه مدافع الفريق، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني.