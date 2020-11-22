سواريز يحتفل بفوز أتلتيكو مدريد على برشلونة

احتفل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، بفوز فريقه على برشلونة ناديه السابق بنتيجة 1-0، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ونشر سواريز صورة لزملائه في أتلتيكو على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "فريق عظيم".

ولم يشارك سواريز في المباراة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد تواجده مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من برشلونة بعد قرار رونالد كومان بالتخلي عنه، قبل عام من نهاية عقده.

وأفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم، الأحد، بأن جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، مهدد بالغياب عن البلوجرانا لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كان بيكيه تعرض لإصابة قوية في اليمني بعد تدخل من أنخيل كورويا، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني. وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية الأولية، أثبت تعرض بيكيه لإصابة خطيرة في الركبة اليمني، وقد يحتاج إلى عملية جراحية، وسيغيب من فترة 4 إلى 6 أشهر". وتابعت الصحفية الإسبانية، أن بيكيه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، خلال الساعات المقبلة، للتأكد من حجم الإصابة.