تكريم خاص لهادية حسني.. السفير الياباني يشارك في البطولة الودية الأولى للريشة الطائرة الهوائية

أقيمت اليوم، البطولة الودية الأولى للريشة الطائرة الهوائية بالصالة المكشوفة في استاد القاهرة الدولي.
وشارك في البطولة 92 لاعب ولاعبة يمثلون عدة مناطق أهمها "القاهرة - بني سويف - السويس - بني سويف - المنصورة - المنوفية".
وحضر البطولة وشارك فيها السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، إضافة إلى هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ومحمد كمال وشهاب يحيى أعضاء مجلس إدارة اللعبة، وزياد الشاذلي مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى.
وعلى هامش البطولة كرم هشام التهامي رئيس الاتحاد اللاعبة الأولمبية هادية حسني والتي حصلت مؤخرًا على مقعد بمجلس النواب المصري في الإنتخابات الحالية.
وفي وقت سابق أكدت هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة على إقتراب التأهل إلى بطولة أولمبياد طوكيو والتى كان من المقرر إقامتها في 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت هادية في تصريحات خاصة لصدي البلد: لم نتأهل رسميا إلي بطولة اولمبياد طوكيو ولكن موقفنا قوي جدا قبل فترة التوقف منتصف شهر مارس ودخلنا ضمن تصنيف أفضل 50 لاعبا.
وأكملت: حاليا نحن أول أفريقيا والمركز 35 علي العالم باقي 5 بطولات فقط علي التأهل إلي الاولمبياد طوكيو لو حافظنا علي مركزنا سنتأهل بسهولة اليها حال إقامتها عام 2021 .
وأردفت: حققنا إنجازا تاريخيا بالوصول إلي تصنيف أفضل 50 لاعبا وتم تحقيقه للمرة الأولى علي مستوى أفريقيا والعرب.
وعن الاستعدادات الحالية قالت هادية: استعدادنا الحالي لبطولة العالم لفرق بنات وهي أول مرة نتأهل لها دائما كان التأهل لمورشيوس ونيجيريا وجنوب أفريقيا كما حققنا بطولة افريقيا في شهر فبراير الماضي وحققنا البطولة التي أقيمت في مصر لأول مرة في بطولات الفرق بنات وتأهلنا لبطولة العالم وهذه أول بطولة بعد فترة التوقف
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