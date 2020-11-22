تكريم خاص لهادية حسني.. السفير الياباني يشارك في البطولة الودية الأولى للريشة الطائرة الهوائية

أقيمت اليوم، البطولة الودية الأولى للريشة الطائرة الهوائية بالصالة المكشوفة في استاد القاهرة الدولي.

وشارك في البطولة 92 لاعب ولاعبة يمثلون عدة مناطق أهمها "القاهرة - بني سويف - السويس - بني سويف - المنصورة - المنوفية".

وحضر البطولة وشارك فيها السفير الياباني في مصر نوكي ماساكي، إضافة إلى هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ومحمد كمال وشهاب يحيى أعضاء مجلس إدارة اللعبة، وزياد الشاذلي مدير عام التطوير والعلاقات الخارجية بقطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى.

وعلى هامش البطولة كرم هشام التهامي رئيس الاتحاد اللاعبة الأولمبية هادية حسني والتي حصلت مؤخرًا على مقعد بمجلس النواب المصري في الإنتخابات الحالية.