تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.. تحدي الجلالة لسباق الدراجات الهوائية ينطلق الجمعة المقبل

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإدارة السياحة الرياضية والاتحاد المصري للدراجات، ينظم فريق باور رايد لرياضة الدراجات الهوائية سباق "تحدي الجلالة 4" يوم الجمعة المقبل، ويتضمن هذا التحدي انطلاق أكثر من 350 متسابق بالدراجات الهوائية من القاهرة إلى مدينة الجلالة العالمية عبر طريق القطامية العين السخنة وطريق الجلالة بإجمالي مسافة 137 كم على ارتفاع 1300م فوق سطح البحر، وذلك تزامنا مع سلسلة الافتتاحات الحكومية لمنتجعات وفنادق المدينة وفي إطار تنشيط وترويج المدينة وإقامة فعاليات رياضية عالمية.

ويعتبر هذا التحدي أكبر تحدى للدراجات الهوائية للهواة في مصر حيث يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 350 دراج كما انه حدث مهم على الأجندة الرياضية، ويشارك في هذا التحدي العديد من الفئات العمرية من مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى العديد من الجنسيات الأجنبية وبحضور إعلامي دولي ومحلي لتغطية الحدث.

ويأتي التحدي في إطار مبادرة "الرئيس عبد الفتاح السيسي" لدعوة المواطنين وتشجيعهم على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، واستخدامها في الحياة اليومية، لما لها من آثار إيجابية عديدة وتأثيرها في تكوين الشخصية والتنشئة الصحية السليمة، كما يهدف إلى نشر الوعي بركوب الدراجات الهوائية وتحسين الصحة العامة البدنية والنفسية وتنشيط السياحة الرياضية لما لها من تأثير فعال لجذب السياح وتبادل الخبرات الرياضية بين المشاركين، ويعتبر هذا التحدي واحد من ضمن الأنشطة التي يقوم بها فريق باور رايد.

الجدير بالذكر أن فريق باور رايد تم تأسيسه سنة 2007 بقيادة محمد الأنصاري بهدف تشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتمارين وتأهيل أكبر عدد من المبتدئين بداية من الصغار وطلاب المدارس حتى الكبار و المحترفين إيمانا بأهمية الرياضة لما لها من آثار إيجابية على النواحي الفكرية و التربوية بالإضافة إلى البدنية.

وقال "الأنصاري": "نحن نؤمن بتأثير رياضة الدراجات على المجتمع من حيث تقليل التلوث البيئي وازدحام الطرق وكذلك التوفير في استهلاك الوقود مما يقلل من عبء دعم الطاقة عن كاهل الدولة، كما أن لنا أنشطة كثيرة في اجتذاب الشباب لممارسة هذه الرياضة وتفعيل دور مصر على الخريطة العالمية لرياضة الدراجات الهوائية".

علي جانب اخر أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه حريص على التواصل مع جميع الهيئات الرياضية والمؤسسات الإعلامية، من أجل دعم مبادرة "نبذ التعصب". وقال الدكتور أشرف صبحي، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "هناك استجابة كبيرة جدا لمبادرة نبذ التعصب، وأشكر كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وجميع المؤسسات الرياضية والإعلامية والتي تساند تلك المبادرة، والتي لن تكون فقط لهذه المباراة، ولكنها مستمرة لمدة عام وفي جميع البرامج الشباببية والرياضية". وأضاف: "اللاعبون والمسئولون لهم دور في تلك المبادرة، وعلى الجميع أن يحب ناديه ويشجعه بدون تعصب". وتابع وزير الرياضة: "لدينا تواصل مع الأندية واتحاد كرة القدم ووسائل الإعلام والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، علينا أن نبدأ المبادرة ونستمر فيها، في جميع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا". وزاد: "الإعلام عليه الدور الأكبر في تلك المبادرة، ونسعى للاستمرارية ومحاولة نبذ التعصب بشتى الطرق". وأتم: "نخاطب اتحاد الكرة والأهلي والزمالك أن لهم دور كبير في مخاطبة الجماهير والإعلام، ونحن مستمرين في هذه الملحمة، "مصر أولا.. لا للتعصب". كان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ شهدوا افتتاح دوري الوزارات الأول في خماسي كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية، تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب". وفي كلمته، أبدي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، سعادته الغامرة بافتتاح الدوري الأول للوزارات، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التي تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب". وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن فكرة الدوري جاءت في ظل اهتمام عبد الفتاح السيسي بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضية بشكل يومي، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويقام الدوري في الفترة من 21-30 نوفمبر الجاري تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، في لعبتي خماسي كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشاركين ومشاركات من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة. أجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية؛ عبد الحميد بسيوني وإسلام الشاطر ووائل رياض ومعتمد جمال والكابتن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم، والحكام أمين عمرو وسمير عثمان وأيمن دجيش. وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة في المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوى العاملة والسياحة والخارجية، وجاء في المجموعة الأولى وزارات الزراعة والتعاون الدولي وديوان مجلس الوزراء والتنمية المحلية والأوقاف والاتصالات. وفي المجموعة الثالثة، جاءت وزارات المجالس النيابية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والصحة والنقل والمالية، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والخارجية. تخلل حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائي أحمد جمال. وعلى هامش الحفل؛ أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ونجوم كرة القدم حضور الحفل.

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