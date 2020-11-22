نتائج مباريات اليوم في دوري مراكز شباب المنوفية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الأحد 5 مباريات في الجولة الثانية لمسابقة دوري مراكز الشباب بالمنوفية، بينما لم يقام لقاء كفر ربيع وطوخ دلكة لعدم تواجد العدد القانوني من اللاعبين المقيدين بصفوف كفر ربيع.

نتائج مباريات اليوم في دوري مراكز شباب المنوفية



- مسجد الخضر وجزي : فوز جزي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد السيد ومحمد عبد العاطي، وسجل للخضر اللاعب يوسف محمود.

- سبك الضحاك وكفر الباجور: خسر سبك بثلاثة أهداف لهدفين، سجلهم علي أيمن ومحمد وأحمد نبيل.



- منوف ومشيرف : فوز منوف بهدفين مقابل هدف.



- العراقية وميت عافية : فوز ميت عافية بهدف نظيف، عن طريق اللاعب اسلام محمد.

- كفر عشما وكمشيش : تعادل الفريقان بهدف لكل منهما، سجل لكمشيش أحمد تعلب، ولعشما محمد طارق.

- كفر ربيع وطوخ دلكة : فوز إعتباري لطوخ دلكة بهدفين نظيفين.