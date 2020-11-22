نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على صفقات بلدية المحلة للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقر نادي بلدية المحلة برئاسة المحاسب مصطفى السامولي ومصطفى الشامي، أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة، على القوام النهائي للفريق الأول لكرة القدم إستعداداً للموسم الجديد من مجموعة بحري بالقسم الثاني.

ووافق رمضان السيد، المدير الفني للفريق على إنضمام 22 لاعباً جديدا في قائمة الفريق وهم:

هارون إسماعيل، مدافع، نصر رمضان، وسط مدافع، كريم محفوظ، حارس مرمى قادمين من صفوف فريق بني سويف، بالإضافة إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين قادمين من صفوف المريخ البورسعيدي وهم هشام البطوط، مدافع أيسر، حسام حسن، مدافع أيمن، محمد سعيد، مدافع.

كما تم الإستعانة برباعي فريق سيراميكا كليوباترا وهم جونيور، لاعب وسط مدافع، أحمد الجبلاوي صانع ألعاب، وهو من مواليد 99، محمد الدغيمي لاعب وسط مهاجم، ومحمد ناصر مدافع من مواليد 99.

و تم التعاقد مع ثنائي هجوم فريق دمنهور عمار شرف الدين، ورجب العربي.

بالإضافة إلي التعاقد مع كل من إسلام رمضان، وسط مهاجم قادماً من صفوق فريق أبوقير للأسمدة، أحمد طيطا، مدافع أيمن المقاولون العرب، إبراهيم أسامة، وسط مهاجم المنصورة، محمد يحيى، لاعب وسط مهاجم الحمام.

وإنضمام كلا من أحمد ربيع، مدافع بتروجيت، عصام الفيومي، مدافع أيسر شربين، أحمد ياسين فلافيو، مدافع قادماً من شبان قنا، مصطفى السيد، حارس مرمى مالية كفر الزيات.

أيضا تم التعاقد مع هشام شعبان، مهاجم الأهلي، مصطفي إسلام"طيارة"، قادماً من المصري البورسعيدي، محمود سامي، لاعب وسط مهاجم الداخلية وسموحة وطلائع الحيش السابق والمنتخب الأوليمبي.

وتم الإستغناء عن 14 من قوام الفريق بعد تقرير من رمضان السيد المدير الفني لأسباب فنية.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من حمادة علوي، رئيساً للجهاز، رمضان السيد، مديرا فني للفريق، أحمد نخلة، مدرب عام، طلحة راغب، مدرب، عاطف خضر، مدرباِ لحراسة المرمى، عزت الغباري، مدير إداري، أحمد الأشقر، مدير شئون اللاعبين، عبد الصمد خطاب، إداري للفريق.

بالإضافة إلي وجود أحمد سليمان، مسئول عن السيستم، الدكتور أحمد حسين، علاج طبيعي، الدكتور رؤوف فودة، طبيباً للفريق، محمد عبد الفتاح، إصابات، صبري عبد الودود، تأهيل.

ومن المقرر أن يواجة بلدية المحلة نظيرة بني عبيد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بالقسم الثاني على ملعب الأول في الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري.

