كورونا تواصل ضرب الأهلي.. إصابة مدرب أحمال الفريق قبل مواجهة الزمالك

أعلن كايللو رانجوانجا مدرب أحمال النادي الأهلي إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أجرى مسحة طبية صباح اليوم التي أثبتت إيجابيتها .

وكتب رانجونجا عبر صفحته ىالشخصية : " كوفيد 19 إيجابي ".

يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لركة القدم بالأهلي إصطحاب لاعبية في معسكر مغلق مساء اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم بإستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن يكون تدريباته بملعبه ( الأهلي والسلام).

واستقر موسيماني علي الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين أوساط اللاعبين والثاني هو التأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية ، والسبب الثالث هو الإبتعاد عن ملعب استاد مختار التتش في تلك الأيام خاصة مع العثور علي بعض الأشياء الغريبة علي سيارات اللاعبين لدرجة اثارت الخوف من «سحر وشعوذه» والسبب الرابع هو أن هناك جمعية عمومية سيشهدها النادي غدا وبعد غد وبالتالي سيغيب التركيز ولو قليلًا والخامس هو تقليص عدد اللاعبين وزيادة تركيز المدير الفني مع تحفيظهم خطة المباراة خاصة أن مع عودة اللاعبين المعارين والصفقات الجديدة وصل عدد من يتدربون بالفريق لقرابة 35 لاعبًا، والسبب السادس في معسكر الفريق المبكر هو زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإبعاد اللاعبين عن الإختلاط في حياتهم الطبيعية تخوفًا لأي حدث طارئ خلال الأيام المقبلة قبل ساعات من المباراة المهمة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن قرار المعسكر المبكر هو توفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم، وقال أن الفريق سيخوض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.