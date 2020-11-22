نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة قوية في برشلونة بسبب بيكيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أعلن عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم دفاع الفريق الإسباني جيرارد بيكيه أثناء مباراة برشلونة مع أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني والتي خسرها الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية بيان النادي الكاتالوني الذي كشف عن معاناة بيكيه من التواء في ركبته اليمنى وأن النجم الإسباني سيقوم غدًا بإجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة مدى خطورة الإصابة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه من المتوقع أن يغيب بيكي بسبب الإصابة لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيكي كان قد أصيب بعد إلتحامه القوي مع أنخيل كوريا نجم أتليتكو مدريد وخرج في تبديل إضطراري عند الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة.