نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "5 أيام على نهائي القرن".. ماذا سيفعل "موسيماني" في المواجهة الخامسة ضد الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - 5 أيام تفصلنا عن المواجهة النارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في لقاء "نهائي القرن" ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطي عقبة الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه بنتيجة 5 – 1 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة القارية، بينما صعد الزمالك للنهائي الإفريقي بعدما أطاح بفريق الرجاء الرياضي بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا 1-0، 3-1 على الترتيب.

ويقود الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي يتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الأبيض والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وحصد لقب البطولة عام 2016 على حساب ماميلودي صنداونز.

تاريخ مواجهات بيتسو موسيماني ضد الزمالك

مباراة نهائي القرن الأفريقي ستكون المواجهة رقم 5 بين مدرب الأهلي بيتسو موسيماني ضد الزمالك، حيث سبق وتقابل المدرب الجنوب إفريقي مع الفريق الأبيض في 4 مواجهات سابقة حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 6 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفين.

موسيماني قاد ماميلودي صنداونز في 4 مباريات ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015 / 2016، حيث التقي الفريقين في دور المجموعات وفاز بطل جنوب إفريقيا 2 – 1، 1-0 على الترتيب.

بينما تكررت المواجهة بين صنداونز بقيادة موسيماني والزمالك في نهائي نسخة البطولة الإفريقية 2015 / 2016، وفاز الفريق الجنوب إفريقي بنتيجة 3 – 0، بينما خسر بهدف دون رد في مباراة الإياب، وتوج مدرب الأهلي الحالي بلقب دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3 – 1 في مجموع المباراتين.

ويسعي موسيماني لمواصلة تفوقه على الزمالك ويحقق الفوز في مباراة "نهائي القرن" يوم 27 نوفمبر الجاري، للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في مشواره التدريبي بعد نسخة عام 2016.