الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الرابعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو النادي الأهلي، صفقة أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة داخل مصر.
موعد الإعلان عن صفقة أحمد رمضان بيكهام في الأهلي
وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات التعاقدية مع نادي وادي دجلة، والخاصة بالحصول على توقيع بيكهام.
ومن المقرر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي عن صفقة أحمد رمضان بيكهام مساء اليوم الأحد، على أن ينضم مدافع منتخب مصر الأولمبي، لتدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعد الإعلان مباشرة، استعدادا للموسم الجديد.