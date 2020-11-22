عمر اليعقوبي يقود طاقم تحكيم نهائي كأس جلالته لكرة القدم

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد العماني لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي أسندت له مهمة إدارة المباراة النهائية لكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم والتي ستجمع بين ظفار والعروبة في تمام الساعة السادسة مساء الأحد القادم على ساحة مجمع الرستاق الرياضي إلى طاقم تحكيم مكون من الدولي عمر اليعقوبي حكما للساحة ويساعده حمد المياحي مساعدا أول ورشاد الحكماني مساعدا ثانيا وإسحاق الصبحي حكما رابعا ، وهيثم العامري حكما إضافيا أول وزكريا الهنائي حكما إضافيا ثانيا .

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