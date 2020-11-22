ختام فعاليات وأنشطة برنامج التوعية البيئية بنادي قريات

مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

اختتم نادي قريات فعاليات برنامج ” التوعية البيئية “والذي أقيم على مدار يومين واطلقته وزارة الثقافة والرياضة والشباب وذلك في إطار حرص الوزارة على أهمية دور الشباب الفاعل في خدمة المجتمع والحرص على تحقيق الأهداف المنشودة من خلال الأدوار المنوطة به.

وقد شهدت فعاليات البرنامج تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين الذين حرصوا على المشاركة وإظهارها بالشكل المطلوب مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المهمة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع قرارات وتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آليه التعامل مع فيروس كورونا ” كوفيد 19 “.

وقد قسمت الفعاليات على مدار يومين حيث افتتحت بالفترة الصباحية يوم الجمعة الماضي بالمسير البيئي الذي انطلق من أمام سد وادي ضيقة الى حصن المزارع لمسافة 5 كيلو مترات شارك فيها عشائر جوالة نادي قريات بالتعاون مع

المديرية العامة للكشافة والمرشدات وفي نهاية المسار قام سعادة حارث بن شماس البطاشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قريات بتكريم الجهات المساهمة والمديرية العامة للكشافة والمرشدات وفي الفترة المسائية اقيم مسير لمسافة 15 كيلومترا بعد قيام المشاركين بتنظيف شاطئي قرية بمة بعدها انطلق المشاركون الى من محمية راس الشجرة الطبيعية الى متنزه هوية نجم قرية ضباب شارك فيه فريق دراجي نادي قريات وبمشاركة فريق مسقط بايكرز وبعد وصول الى متنزه هوية نجم قام سعادة سالم بن صالح السيابي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية قريات بتكريم بعض الجهات المساهمة في هذا المسير .

أما فعاليات يوم أمس الاول كانت عبارة عن فترتين الصباحية عبارة عن حملة تنظيف قامت بها عشائر جوالات نادي قريات بدأت من قرية الساحل مرورا بالمرة والبلاد والصبخة والحاجر ورعت ختام الفعالية خالصة بنت خميس البلوشية رئيسة قسم الإشراف الفني بمكتب الإشراف التربوي بقريات بينما كان ختام فعاليات البرنامج بحملة تنظيف في البحر نفذها فريق غواصي نادي قريات رعى ختام فعالية المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون البيئة بهيئة البيئة.