علي الرواس : مناسبة عظيمة وشرف كبير تواجد ظفار بالنهائي

صلالة ـ الوطن :

أكد علي بن أحمد الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار جاهزية فريقه للنهائي المرتقب في بطولة كأس صاحب الجلالة أمام نادي العروبة ، الذي سيقام في 29 نوفمبر الجاري بمجمع الرستاق الرياضي ، وقال إن النهائي القادم يقام في مناسبة عظيمة ، وهو شرف كبير لنادي ظفار بأن يكون طرفا فيه باعتبار أن الزعيم ظل دائما يرتبط بالأحداث التاريخية في السلطنة ، ودعا إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات التي تم وضعها من اتحاد كرة القدم بشأن الحدث المرتقب لافتا إلى ضرورة خروج المباراة بالشكل المطلوب باعتبار أنها تقام في واحدة من أهم واغلى البطولات.

وأبدى علي بن أحمد الرواس ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، وقال: اللاعبون لا يحتاجون إلى حديث كثير بشأن النهائي لأن هذه فرصة لهم من أجل كتابة تاريخ ومجد جديد في الكرة العمانية عموما ونادي ظفار بصفة خاصة ، وبالتالي انا على ثقة كاملة بالقدرات والمسؤولية الكبيرة التي يتمتعون بها والتي تؤهلهم للتتويج بالبطولة ، كما قدم الشكر والتحية لجماهير الزعيم على مؤازرتها الدائمة للفريق، وأكد بأن اللاعبين يجب أن يبذلوا الجهد والحماس داخل الملعب من أجل إهداء اللقب الغالي لهم.