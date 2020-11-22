فريقا الصمود ومسير التحمل ينظمان ” مسير الخمسين عاما” بمحافظة الداخلية

احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

نظم فريقا الصمود التابع لنادي نـزوى ومسير التحمل التابع لنادي بهلاء مسيراً سياحياً رياضيا للقدرة والتحمل احتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد الذي تعيش أيامه عُماننا الحبيبة تحت مسمى” مسير الخمسين عاما” وذلك بالتعاون مع إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية ممثلا بلجنة السياحة وقد تم تدشين هذه الفعالية بقرية وادي بني حبيب بالجبل الأخضر وهي احدى نقاط عبور المسار وذلك تحت رعاية سعادة رشاد بن احمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب كما قام سعادته بتدشين قميص قطاع المغامرات بفريق الصمود التابع لنادي نـزوى بحضور المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس نادي نـزوى .

الجدير بالذكر بأن مسافة المسار تبلغ حوالي ١٥٠ كيلو مترا عبر جبال الحجر الغربي بمحافظة الداخلية والذي يمر عبر بعض مناطق الجبل الاخضر والجبل الشرقي بولاية الحمراء وسيعبر المسار في اليوم الثالث قمة جبل شمس ومنها الى الجهة الغربية من جبل شمس وفي اليوم الرابع سينتهي المسار الى ولاية بهلاء عبر ولاية الحمراء معلنا نهاية الفعالية.



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