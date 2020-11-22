اتحاد الكرة يعتمد الخطة الإعدادية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات

استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

اعتمد الاتحاد العماني لكرة القدم الخطة الاعدادية التي قدمها المدرب الوطني يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات والتي تأتي في اطار استعداد منتخبنا للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم نهاية شهر مارس المقبل .. وكان لاعبو منتخبنا الوطني للصالات سبق وأن انتظموا في العديد من المعسكرات الداخلية المغلقة ولكن نظرا لاستمرار الجائحة فقد تم تأجيل البطولات التي كان من المفترض ان يشاركوا فيها بالإضافة الى المعسكرات الخارجية والمباريات الودية والتي كانت ضمن خطة الاعداد السابقة وبعد ان تم اعتماد معظم البطولات وبخاصة البطولة الاسيوية بشكل رسمي التي ستقام العام القادم، تم وضع الخطة الاعدادية بحيث ينتظم اللاعبون في المعسكرات الداخلية وانتظامهم في المعسكرات الخارجية والمباريات الودية، حتى يتسنى للجهاز الفني الخروج بالقائمة نهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في الاستحقاقات القادمة .

آخر المعسكرات

قال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات عن الخطة الاعدادية القادمة : تمت الموافقة بشكل رسمي على الخطة الاعدادية التي قدمناها خلال الفترة الماضية، ونحن نشكر الاتحاد العماني لكرة القدم على كافة التسهيلات التي يقدمها للمنتخبات الوطنية نظرا لتقارب الاستحقاقات وبخاصة منتخب الصالات الذي يحتاج الى الكثير من المعسكرات الداخلية والخارجية ليتسنى للاعبين الانخراط في أجواء المنافسات الدولية وبالنسبة للمعسكرات الداخلية سيكون لدينا معسكر أخير خلال ديسمبر القادم على ان ينتهي العام الجاري بمعسكر مغلق والذي ينطلق خلال الفترة من 17 وحتى 31 من شهر ديسمبر القادم بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسيكون اللاعبون على موعد مع عدد من التدريبات الصباحية والمسائية وكما هو معتاد ان تكون الحصص خاصة باللياقة البدنية مع المدرب ريكاردو أندرو جوميس والحصص المسائية خاصة بالملعب لمدة 15 يوما كما سنركز على الكثير من الفنيات الخاصة باللاعبين من الناحية البدنية والذهنية وبهذا سيكون الانتقال بالقائمة الحالية 18 لاعبا إلى مراحل متقدمة من المعسكرات الخارجية والمباريات الدولية ومنها سوف ينظر الجهاز الفني الى القائمة النهائية.

معسكرات خارجية ومباريات ودية

وتابع الفهدي قائلا : كما تضمنت الخطة معسكرات داخلية وخارجية خلال شهر يناير القادم وسوف تبدأ بمعسكر داخلي مغلق وبعدها يتجه اللاعبون الى مملكة تايلند للمشاركة في دورة ودية دولية وفي شهر فبراير القادم سوف تتضمن الخطة الاعدادية معسكرا داخليا قصيرا وبعدها يتجه لاعبو المنتخب الى معسكر خارجي طويل بدولة الامارات العربية الشقيقة وهناك سيكون اللاعبون على موعد مع عدد من اللقاءات الدولية والتي من المتوقع ان تكون 4 لقاءات سوف يلاقي خلالها منتخبنا الوطني شقيقه المنتخب الاماراتي، أما المباراة الثانية ستكون مع المنتخب الكويتي والثالثة مع المنتخب السعودي، وتنتهي اللقاءات بلقاء رابع مع بطل الدوري الاماراتي نادي البطايح وستكون هذه اللقاءات خلال شهر فبراير كافية لإظهار اللاعبين بالشكل المطلوب، ويكتسبون خبرة كبيرة من تلك اللقاءات نظرا للخبرة الكبيرة للمنتخبات التي نلاقيها في الامارات ونتمنى ان نخرج من المعسكر بالاهداف المرجوة منه .

معسكر البروفة الاخيرة

وقال الفهدي : خلال شهر مارس القادم سوف نكتفي بالمعسكر الداخلي الاخير قبل انطلاق موعد البطولة الاسيوية والتي تستضيفها دولة الكويت وتم اعتمد انطلاقتها يوم 20 من مارس القادم ولهذا سيكون اللاعبون خلال الفترة ما قبل السفر للمشاركة في النهائيات في معسكر داخلي، وسيكون بالفعل معسكر البروفة الاخيرة وسوف نقيم برنامجا خاصا للتهيئة النفسية للاعبين لاجواء المنافسات بالاضافة الى التهيئة البدنية وبالتالي سيكون المجال متاحا للخروج بالقائمة التي ستمثل المنتخب في النهائيات بعد التجارب التي سيقوم بها اللاعبون ونتمنى التوفيق للاعبي المنتخب والخروج بنتيجة مشرفة ومرضية للجمهور العماني كونه الاستحقاق الاول في تاريخ صالات القدم وتمثيل اسم السلطنة في النهائيات الاسيوية .

قائمة اللاعبين

وتتألف قائمة اللاعبين التي ستقود منتخبنا في مجمل الاعدادات القادمة قبل المشاركة في النهائيات كل من : كامل بن يوسف البلوشي و هشام بن عبدالله الوهيبي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي و وليد بن احمد الفارس و يونس بن خميس العويسي و مهند بن علي الشبلي وعيسي بن سبيل البلوشي و محمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي و معتصم بن رياض الشامسي و زامل بن عبداللطيف البلوشي ومحمد بن راشد الحسني وعمار بن عبدالرحمن البوسعيدي ومنصور بن سيف الهادي و عيسى بن يعقوب الجابري و محمد بن أحمد اللواتي ومخلد بن حمد الرقادي .

ويقود دفة منتخبنا الوطني ونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب وعلي بن حمد المعولي مدير المنتخب و عثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج و ريكاردو أندرو جوميس المعد البدني .