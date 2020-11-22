اليوم انطلاق سباق العيد الوطني بميدان البشائر للهجن بأدم يتضمن 46 شوطا للهجن

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي

تنطلق صباح اليوم بميدان البشائر للهجن العربية بولاية أدم منافسات سباق العيد الوطني الذي يستمر لثلاثة أيام متتالية ويتضمن اقامة 46 شوطا لمختلف الفئات العمرية يشارك فيها نحو 2520 مطية .

وحول السباق قال الدكتور عبدالله بن سالم الجنيبي مدير دائرة ميدان البشائر للهجن العربية : يأتي سباق العيد الوطني الخمسين بتنظيم من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان ممثلا بدائرة ميدان البشائر للهجن العربية مشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – والذي أولى جل رعايته للحفاظ على الموروث والتراث العماني العريق حيث تعتبر الهجن العمانية الأصيلة جزءا مهما من هذا الإرث العماني ، فقد حظيت الهجن العمانية خلال مسيرة الخمسين عاما بالرعاية السامية وخصص لها الدعم والتشجيع من خلال وجود المؤسسات الحكومية؛ كالاتحاد العماني لسباقات الهجن والهجانة السلطانية ودائرة ميدان البشائر للهجن العربية ، وتوجت تلك الرعاية بتخصيص كأس جلالة السلطان الذي يأتي كحصاد للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الاهلية .

وأضاف عبدالله الجنيبي : سباق العيد الوطني يأتي بمتابعة وإشراف من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان ، حرصا من سموه على المشاركة في الاحتفالات الوطنيه للنهضة المباركة وتأكيدا للسير على خطى السلطان قابوس – طيب الله ثراه – في الحفاظ على التراث والإرث العماني الأصيل في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد – حفظه الله ورعاه – ويشتمل سباق العيد الوطني الخمسين الذي يقام خلال الفترة من ٢٣ – ٢٥ نوفمبر الجاري على ٤٦ شوطا خصصت لجميع الفئات العمرية من فئة الحجايج إلى فئة الحول والزمول ورصدت لها جوائز قيمة عينية ونقدية ، وقد تم فتح باب المشاركة للملاك والمضمرين من السلطنة ومواطني دول الخليج العربي ، وسوف تشارك في هذا السباق نخبة الهجن العمانية الأصيلة ، حيث حددت اللجنة أشواطا خاصة للمؤسسات وأشواطا أخرى عامة لكافة المواطنين ، ووضعت شروطا وضوابط واضحة للمشاركة بالتعاون مع الإتحاد العماني لسباقات الهجن بما يحقق نجاح السباق ومشاركة الملاك والمضمرين .

وأكد عبدالله الجنيبي بأنه سيكون هناك بث مباشر لمجريات السباق واستديو تحليلي مصاحب يتزامن مع أيام المنافسات .



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