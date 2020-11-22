إيفرتون ينتزع فوزاً صعباً من فولهام

إيفرتون ينتزع فوزاً صعباً من فولهامانتزع إيفرتون فوزا صعبا من مضيفه فولهام 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين "هدفين" الأول بعد مرور 42 ثانية على بداية المباراة والثاني في الدقيقة 29 وعبد الله دوكوري في الدقيقة 35، فيما سجل هدفي فولهام بوبي ريد في الدقيقة 15 وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 70، ليرفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الخامس لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.