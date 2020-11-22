إنتر ميلان يضرب تورينو برباعية.. وروما يفوز على بارما فى الدوري الإيطالي

حقق فريق انتر ميلان الفوز علي منافسه تورينو بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي علي ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاءت اهداف فريق انتر ميلان عن طريق اليكسيس سانشيز في الدقيقة 64 وهدفين عن طريق البلجيكي لوكاكو في الدقيقة 67، 84 واختتمها مارتنيز في الدقيقة 90 ، بينما سجل ل تورينو سيموني في الدقيقة 45 وكريستيان انسالدي من ضربة جزاء .

وكان تشكيل انتر ميلان كالتالي :

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي: حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش خط الدفاع: أشرف حكيمي - رانوكيا - باستوني - أبروزيو. خط الوسط: جالارديني - أشلي يونج، فيدال - باريلا. خط الهجوم: سانشيز - لوكاكو.

وحقق فريق روما الفوز علي منافسه بارما بثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب الاوليمبيكو ضمن منافسات نفس الجولة

جاءت اهداف روما عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 28 وهدفين سجلهما هنريك مختريان

وكان تشكيل روما :

حارس المرمى: ميرانتي خط الدفاع: مانشيني - كريستانتي - إيبانيز خط الوسط: سبينازولا - فيرتو - فيلار - كارسدورب خط الهجوم: مخيتريان - مايورال – بيدرو

وفاز فريق بولونيا على منافسه سامبدوريا بنتيجة هدفين مقابل هدف كما حقق فريق ساسولو الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين دون رد

وتقام بعد قليل مباراة بين فريق اودينيزي ومنافسه جنوي كما يلعب اليوم ايضا فريق نابولي أمام ميلان في تمام الساعة العاشرة الا ربع .

ترتيب الدورى الايطالي حتى الآن :

1- ساسولو : 18

2- ميلان : 17

3- روما : 17

4- يوفنتوس : 16

5- انتر ميلان : 15

6- نابولي : 14

7- اتلانتا : 14

8- لاتسيو : 14

9- هيلاس فيرونا : 12

كالياري : 10

11- سامبدوريا : 10

12- سبيزيا : 9

13- بينيفيتو :9

14- بولونيا : 9

فيورنتينا : 8

16- بارما : 6

17- تورينو : 5

18- جنوي : 5

19- اودينيزي : 4

20- كروتوني : 2