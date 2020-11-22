اتحاد السلة يعلن موعد السوبر المصري ولقاء الدوري بين الأهلي والزمالك بعد عودة النشاط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد المباريات المتبقية من دوري المرتبط رجال وسيدات بجانب مواعيد مواجهات كأس مصر رجال وسيدات وموعد مباراتي السوبر رجال وسيدات.
وتعود المنافسات المحلية من جديد مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الأول ومنتخبات الناشئين.
واعلنت لجنة المسابقات عن الادوار المقبلة من بينها المواجهة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في دور الـ 8 ببطولة دوري المرتبط رجال والتي ستقام يومي الخميس والسبت 17 و19 ديسمبر المقبل على ملاعب محايدة.
وأعلنت اللجنة أيضًا عن إقامة مباراة كأس السوبر للرجال بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي يوم الجمعة 8 يناير، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة كأس سوبر السيدات بين الأهلي وهليوبوليس على أن يتم حديد الملاعب في وقت لاحق.
أما عن بطولة كأس مصر، فمن المقرر أن ينطلق دور الـ 32 رجال يوم 2 يناير من العام المقبل، وفي نفس اليوم تنطلق مواجهات دور الـ 8 في كأس مصر للسيدات.
وفي وقت سابق أصيب هيثم كمال، قائد منتخب مصر الأول لكرة السلة ولاعب نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على صالة كمال شلبي.
وخاض المنتخب مباراة ودية بين لاعبي المعسكر استعدادًا لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة والتي يشارك بها المنتخب الوطني، إضافةً إلى منتخبات أوغندا والرأس الأخضر والمغرب خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر الجاري وحتى ٢٩ نوفمبر.
وتعرض هيثم كمال لإصابة تم تشخيصها من جانب الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالتواء شديد في الكاحل منعت قائد الفراعنة من استكمال المباراة.
ويضم جهاز المنتخب المصري كلًا من أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري القاهرة، سامح صلاح إداري الاسكندرية، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازي مخطط أحمال.
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