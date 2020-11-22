الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات اليوم من دوري الوزارات تحت شعار "مصر أولا ..لا للتعصب"

أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم من دوري الوزارات الأول ، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة ، بالمركز الأوليمبي بالمعادى .
شهدت الأدوار التمهيدية في يومها الأول منافسات قوية ؛ فازت وزارة الزراعة علي وزارة التعاون الدولي بثلاثية نظيفة ، وبنفس النتيجة تغلبت وزارة التموين علي الشباب والرياضة ، ويخماسية مقابل هدف فازت وزارة التجارة والصناعة علي وزارة المجالس النيابية ، وتعادل ديوان مجلس الوزراء بهدفين مع وزارة الإتصالات ، وتغلبت وزارة الدفاع برباعية نظيفة علي القوي العاملة .
ووحققت وزارة الثقافة أكبر نتيجة في منافسات اليوم الأول علي وزارة قطاع الأعمال العام بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد ، وفازت الصحة علي التعليم العالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، وبنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف فازت وزارة الإسكان علي الإنتاج الحربي ووزارة الأوقاف علي التنمية المحلية .
وفي مباراة قوية تخطت وزارة التخطيط بثلاثة أهداف مقابل هدفين وزارة السياحة ، وحققت النقل فوزًا صعبًا علي المالية بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وسحقت الخارجية وزارة التربية والتعليم برباعية نظيفة .
يذكر أن دوري الوزارات بدأ اليون وينتهي 30 من الشهر ذاته ، بينما يبدأ دوري التنس 29 من نفس الشهر وينتهي اليوم التالي له ، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء ، بواقع 15 مشارك ومشاركة من كل وزارة .
وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد شهد أمس برفقه عدد من السادة الوزراء ؛ افتتاح الدوري، بحضور ممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة ، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية ، تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب
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