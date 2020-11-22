جمعية عمومية طارئة لاتحاد الكرة.. الأحد

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي.

يأتي ذلك لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.

ويعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر ويبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.

وشهدت التعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى أرسلها مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلغاء شرط السبعين عاما من شروط انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادمة.

وارسل الاتحاد نسخة من اللائحة للأندية خلال الساعات الماضية لتحديد ملاحظاتها قبل حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية الواردة من الفيفا والمنتظر طرحها أمام الجمعية العمومية غير العادية المقبلة إلغاء شرط السبعين عاما كحد أقصى لأى مرشح يتقدم للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة.

وحاءت أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية على النحو التالي :

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

٢- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ – منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.