التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، ان ظهور اصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين في الفريقين لن يؤثر على موعد المباراة طالما يتوافر لدى كل فريق 11 لاعب اساسي و4 احتياطي ، وهذا بعد المسحة الاساسية التي يجريها كاف للفريقين قبل المباراة بـ48 ساعة.
وأضاف المصدر أنه في حالة تخطى عدد الاصابات للمعلن عنه ، سيلجأ الكاف الى التأجيل لمدة أسبوع ، وبالنسبة لأزمة القيد المحلي وانتهاء في 30 نوفمبر ، فهي شأن محلي يتم مناقشته وحل الأزمة بين اتحاد الكرة ، والناديين طرفي النهائي الإفريقي.
ومن جانبه قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصطحاب لاعبية في معسكر مغلق مساء اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا
واستقر موسيماني على الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين اللاعبين والتأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية
وطالب البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي مصر في دور الثمانية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي، وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة .
وعن الحضور الجماهيري للقاء قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استاد القاهرة الدولي سوف يحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الجماهير لن تحضر اللقاء.
وأضاف الدكتور أشرف صبحي، نجحنا مع اتحاد كرة القدم، ووزارة الداخلية وبموافقة الكاف، على نقل المباراة إلى استاد القاهرة ، وتم تأجيل زراعة النجيل الشتوي إلى نهاية شهر نوفمبر، وأقوم بزيارة الملعب من وقت لآخر، خاصة أننا نتابع تطوير الاستاد وكذلك ملاعب الصالات، قبل استضافة كأس العالم لليد".
وواصل: "نحاول إقامة مباراة خماسية بين قدامي الأهلي وقدامي الزمالك، خلال الأيام المقبلة ضمن مبادرة لا للتعصب".
وأردف: " لم يتم طرح حضور الجماهير حتى الآن، والمباراة سوف يتم نقلها على التليفزيون الأرضي".
وأكد أشرف صبحي، أنه حريص على التواصل مع جميع الهيئات الرياضية والمؤسسات الإعلامية، من أجل دعم مبادرة "نبذ التعصب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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