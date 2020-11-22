التأجيل وارد.. كورونا يحدد مصير نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري والمقرر اقامته في ستاد القاهرة الدولي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، ان ظهور اصابات بفيروس كورونا بين اللاعبين في الفريقين لن يؤثر على موعد المباراة طالما يتوافر لدى كل فريق 11 لاعب اساسي و4 احتياطي ، وهذا بعد المسحة الاساسية التي يجريها كاف للفريقين قبل المباراة بـ48 ساعة.

وأضاف المصدر أنه في حالة تخطى عدد الاصابات للمعلن عنه ، سيلجأ الكاف الى التأجيل لمدة أسبوع ، وبالنسبة لأزمة القيد المحلي وانتهاء في 30 نوفمبر ، فهي شأن محلي يتم مناقشته وحل الأزمة بين اتحاد الكرة ، والناديين طرفي النهائي الإفريقي.

ومن جانبه قرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصطحاب لاعبية في معسكر مغلق مساء اليوم إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا واستقر موسيماني على الدخول في معسكر مغلق مبكر وقبل المباراة بخمسة أيام كاملة لعدة أسباب علي رأسها فرض حالة من التركيز بين اللاعبين والتأكيد علي قيمة المباراة التي تمثل بطولة خاصة مع المنافس التقليدي وهو الزمالك بجانب أنها علي لقب دوري أبطال أفريقيا المؤهل لكأس العالم للأندية

وطالب البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس مصر بعد الفوز على نادي مصر في دور الثمانية والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة استعدادا للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم الجمعة المقبل في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام باستاد القاهرة الدولي، وينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة .