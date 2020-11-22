الرياضة

بينفينتو يفوز على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - خسر فيورنتينا بهدف دون رد أمام ضيفه بينفينتو اليوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم مع تشيزاري برانديلي في ولايته الثانية مع الفريق.

واستعاد بينفينتو اتزانه بعد أربع هزائم متتالية وحقق انتصاره الثالث في المسابقة حتى الآن بالفوز الثمين على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف سجله ريكاردو إمبورتا في الدقيقة 52 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، ليرفع بينفينتو رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا.

وتولى برانديللي تدريب الفريق في الأسبوع الماضي خلف للمدرب جوزيبي ياشيني، بعدما قضى سابقا خمس سنوات جيدة في قيادة الفريق حتى 2010، ثم تولى بعدها مباشرة تدريب المنتخب الإيطالي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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